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Фото: Pixabay.com
Липчанин пойдет под суд за гибель собственной собаки. Об этом
Пьяный житель Добринского района в присутствии своих детей подошел к сидевшей на цепи собаке и начал бить ее в грудь и по морде. Он ударил пса более 20 раз, из-за чего тот умер.
На мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель в присутствии малолетнего»). Злоумышленнику грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо до двух лет исправительных работ, либо до пяти лет принудительных работ. Среди возможных наказаний — реальное лишение свободы сроком до пяти лет.
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