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Калужанину вынесли приговор за ложное сообщение о готовящемся взрыве в «Сбербанке». Об этом
В августе 2018 года пьяный мужчина, находясь в отделении банка, позвонил на его горячую линию и «из хулиганских побуждений» сообщил о готовящемся взрыве. Оператор передал данные в полицию, злоумышленника задержали.
Суд признал 55-летнего мужчину виновным по части 1 статьи 207 УК и приговорили к полутора годам тюрьмы.
Приговор не вступил в силу.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.