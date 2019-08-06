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Известная отшельница Агафья Лыкова ищет себе помощницу из Рязани. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал фотограф ТАСС Александр Рюмин.
«Очень мне надобен сюда человек — женщина-помощница. Мужчину нельзя», — сказала она Рюмину.
Агафья — последняя оставшаяся в живых представительница семьи старообрядцев Лыковых, которые бежали в тайгу в тридцатые годы от религиозных гонений.
«Она родилась уже тут, на берегу реки Еринат, за триста километров от ближайшего населенного пункта. Половину жизни Агаша прожила, не видя других людей, кроме своих родственников — родителей, братьев и сестры», — пишет Рюмин. Сегодня женщине больше семидесяти лет.
Ранее стало известно, что рязанские старообрядцы
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.