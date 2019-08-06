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Еще одного пострадавшего в аварии с микроавтобусом доставят в рязанскую ОКБ на вертолете. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«38-летний пациент получил травмы головы, многочисленные переломы, его состояние оценивается как тяжелое», — уточнили в министерстве.
Также известно, что планируется транспортировка еще мужчины.
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Напомним, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана,
В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли.
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