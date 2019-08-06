Директор «Тульского шампиньона» не заплатил более 162 миллионов налогов

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Директор «Тульского шампиньона» не заплатил более 162 миллионов рублей налогов. Об этом
С апреля 2015 по март 2017 года директор предприятия включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налоговых вычетов по НДС. В результате в бюджет не поступило более 162 миллионов рублей.
«Также осужденным предпринимались меры, направленные на сокрытие фактически принадлежащего ему имущества, оформленного на аффилированных лиц», — добавили в следкоме.
53-летнего туляка приговорили к трем годам колонии общего режима по пункту «б» части 2 статьи 199 УК («Уклонение от уплаты налогов организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»). Суд также арестовал его имущество на сумму, превышающую 130 миллионов рублей.
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