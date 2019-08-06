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12:34, 6 августа 2019 242
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Директор «Тульского шампиньона» не заплатил более 162 миллионов налогов

Директор «Тульского шампиньона» не заплатил более 162 миллионов налогов

Директор «Тульского шампиньона» не заплатил более 162 миллионов рублей налогов. Об этом сообщил региональный следком.

С апреля 2015​ по​ март 2017 года​ директор предприятия включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налоговых вычетов по НДС. В результате в бюджет не поступило более 162 миллионов рублей.

«Также осужденным предпринимались меры, направленные на сокрытие фактически принадлежащего ему имущества, оформленного на аффилированных лиц», — добавили в следкоме.

53-летнего туляка приговорили к трем годам колонии общего режима по пункту «б» части 2 статьи 199 УК («Уклонение от уплаты налогов организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»). Суд также арестовал его имущество на сумму, превышающую 130 миллионов рублей.


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