Житель Тульской области до смерти избил собутыльника

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41-летний житель поселка Ланьшинский до смерти избил собутыльника. Об этом сообщил
По версии следствия, в ночь с 23 на 24 июля подозреваемый со своим знакомым выпивали в доме на улице Парковой. Мужчины поссорились и один из них начал избивать другого, после чего покинул место происшествия.
Спустя некоторое время потерпевшего обнаружила его мать. Мужчину госпитализировали. 28 июля он умер в больнице от полученных телесных повреждений.
Подозреваемый задержан. Следователь подготовил и направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.