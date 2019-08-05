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15:37, 5 августа 2019 176
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Жительницу Тульской области нашли мертвой в Санкт-Петербурге

Жительницу Тульской области нашли мертвой в Санкт-Петербурге

32-летнюю жительницу Тульской области нашли мертвой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил интернет-портал «Тульские новости».

Тело обнаружили в субботу, 3 августа, в квартире одного из домов по Кушелевской дороге. Это сделала 56-летняя жительница Тульской области, которая заявила, что ее дочь убита собственным мужем.

Полицейские выехали на предполагаемое место преступления и обнаружили там тело погибшей — убийца нанес ей не менее 15 ударов ножом, после чего пытался убить себя.

Сейчас мужчина госпитализирован, в полиции возбуждено уголовное дело.


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