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32-летнюю жительницу Тульской области нашли мертвой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил интернет-портал «
Тело обнаружили в субботу, 3 августа, в квартире одного из домов по Кушелевской дороге. Это сделала 56-летняя жительница Тульской области, которая заявила, что ее дочь убита собственным мужем.
Полицейские выехали на предполагаемое место преступления и обнаружили там тело погибшей — убийца нанес ей не менее 15 ударов ножом, после чего пытался убить себя.
Сейчас мужчина госпитализирован, в полиции возбуждено уголовное дело.
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