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Житель Коврова залез в квартиру своего знакомого через окно и украл ноутбук. Об этом сообщил
Правоохранители установили, что незадолго до кражи подозреваемый познакомился с хозяином квартиры. Мужчина пригласил фигуранта к себе в квартиру, где вместе они выпивали.
Спустя некоторое время, подозреваемый проник в квартиру нового знакомого через окно, похитил ноутбук и сотовый телефон. Ущерб, причиненный собственнику, составил 26 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали. В содеянном злоумышленник сознался.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража из жилища). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.