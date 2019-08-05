За неделю жилинспекция провела 59 проверок рязанских управляющих компаний

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С 29 июля по 2 августа в Рязанской области прошло 59 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил
Госжилинспекция рассмотрела 146 обращений граждан. Специалисты выявили 72 нарушения в сфере содержании жилья и предоставления коммунальных услуг.
Организациям выдали 23 предписания.
В регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования.
С начала года сотрудники инспекции провели 229 проверки.
В содержании ВДГО выявили 281 нарушение. Составлено 96 протоколов об административных правонарушениях, предъявлено штрафов на сумму 2398,4 тысячи рублей.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.