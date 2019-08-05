За неделю на шести рязанских улицах заделали ямы

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 29 июля по 4 августа, на шести рязанских улицах заделали ямы. Об этом сообщил
Работы провели на улицах: Интернациональная, Коняева, Пирогова, Быстрецкая, Свободы и на путепроводе в Приокском. Общая площадь составила 2 700 квадратных метров
С 5 по 11 августа планируется провести ремонт на улицах Дягилевская, от ТЦ «Кит» до храма Преображения Господня.
С начала года отремонтировали дороги на 154 улицах.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.