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15:34, 5 августа 2019 647
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Cо вторника на шести рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

Cо вторника на шести рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

С 6 по 19 августа в Рязани отключат горячую воду на шести улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет по адресам:

  • улица Новоселковская, дом №13;
  • улица Окружное шоссе, дом №1;
  • улица 1-я Прудная, дом №18а, дом №21, дом №24;
  • улица Связи, дом №17а;
  • улица Соколовская, дома №№2а, 2б, 6 корпус 1.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно познакомиться здесь.


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