Во Владимирской области столкнулись автобус и легковушка, есть погибший и пострадавшие

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В воскресенье, 4 августа, во Владимирской области столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщил
ДТП произошло около 13:30 на 84 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» в Селивановском районе.
По предварительной информации, водитель автомобиля KIA Rio, житель Владимира 1956 года рождения, во время поворота выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Владимир-Муром».
После столкновения оба транспортных средства загорелись.
Госпитализировали троих пассажиров автобуса, позже за медицинской помощью обратились еще трое пассажиров. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.