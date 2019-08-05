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16:35, 5 августа 2019 56
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Во Владимирской области из окна выпал четырехлетний мальчик

Во Владимирской области из окна выпал четырехлетний мальчик

Во Владимирской области из окна выпал четырехлетний мальчик. Ребенок погиб. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

28 июля 2019 года мама малыша открыла окно в комнате, где играл маленький сын, а сама ушла на кухню. Ребенок встал на стул, забрался на подоконник и выпал из открытого окна с высоты второго этажа.

Специалисты областных больниц провели мальчику операцию. Врачи областной детской клинической больницы и федеральной клиники находились на постоянной дистанционной связи с местными врачами, определяя тактику лечения.

Несмотря на принятые меры, последствия травм, полученных при падении с высоты, оказались не совместимыми с жизнью. В воскресенье, 4 августа, мальчик умер.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий.

В текущем году при аналогичных обстоятельствах пострадало девять детей.


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