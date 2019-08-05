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Во Владимирской области из окна выпал четырехлетний мальчик. Ребенок погиб. Об этом сообщил
28 июля 2019 года мама малыша открыла окно в комнате, где играл маленький сын, а сама ушла на кухню. Ребенок встал на стул, забрался на подоконник и выпал из открытого окна с высоты второго этажа.
Специалисты областных больниц провели мальчику операцию. Врачи областной детской клинической больницы и федеральной клиники находились на постоянной дистанционной связи с местными врачами, определяя тактику лечения.
Несмотря на принятые меры, последствия травм, полученных при падении с высоты, оказались не совместимыми с жизнью. В воскресенье, 4 августа, мальчик умер.
В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий.
В текущем году при аналогичных обстоятельствах пострадало девять детей.
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