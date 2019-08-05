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13:40, 5 августа 2019 302
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Во Владимире легковушка столкнулась с фурой, пострадали два человека

Во Владимире легковушка столкнулась с фурой, пострадали два человека

Во Владимире легковушка столкнулась с фурой. Об этом сообщил сайт телеканала «Зебра-ТВ».

ДТП произошло в воскресенье, 4 августа, на Рокадной дороге возле предприятия «Поком».

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в стоявшую на обочине фуру Volvo.

Водителя «семерки» госпитализировали в реанимацию БСП с тяжелой черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника. В машине была его девушка, она тоже в больнице с травмой головы.

Фото телеканала «Зебра-ТВ»


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