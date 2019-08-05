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12:57, 5 августа 2019 210
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В выходные на рязанских ярмарках продали четыре тонны смородины

В выходные на рязанских ярмарках продали четыре тонны смородины

В выходные на рязанских ярмарках продали четыре тонны черной смородины. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В субботу, 3 августа, 195 производителей торговали на 250 местах.

Всего продали 8,7 тонн мяса, колбасы и полуфабрикатов, 12,2 тонн молока, 6,2 тонн хлеба, 100 килограммов живой рыбы, 500 килограммов меда, одну тонну картофеля, 2,7 тонны овощей, четыре тонны черной смородины, 300 килограммов малины.

Очередные ярмарки пройдут в субботу, 10 августа, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».


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