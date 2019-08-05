В Сасове появится сквер с именными деревьями

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Фото: Издательство «Пресса»
В Сасове начали благоустраивать сквер на улице Мишина. Общая стоимость проекта составила более 19 миллионов рублей. Об этом сообщило издательство «
На месте уже начали вырубать потенциально опасные деревья. Осенью здесь посадят клен, сирень, спирею и другие.
Глава местной администрации Евгения Рубцова рассказала, что деревья в сквере «будут именными — в честь героев и ветеранов Великой Отечественной войны».
«Список видов деревьев еще формируется, поэтому мы ждем предложений от сасовцев», — уточнила она.
Кроме того, планируется отреставрировать площадь Победы и выложить брусчаткой аллею славы.
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