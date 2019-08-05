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14:53, 5 августа 2019 150
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В Сасове появится сквер с именными деревьями

В Сасове появится сквер с именными деревьями

Фото: Издательство «Пресса»

В Сасове начали благоустраивать сквер на улице Мишина. Общая стоимость проекта составила более 19 миллионов рублей. Об этом сообщило издательство «Пресса».

На месте уже начали вырубать потенциально опасные деревья. Осенью здесь посадят клен, сирень, спирею и другие.

Глава местной администрации Евгения Рубцова рассказала, что деревья в сквере «будут именными — в честь героев и ветеранов Великой Отечественной войны».

«Список видов деревьев еще формируется, поэтому мы ждем предложений от сасовцев», — уточнила она.

Кроме того, планируется отреставрировать площадь Победы и выложить брусчаткой аллею славы.


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