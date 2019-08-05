В рязанскую колонию пытались провезти 22 мобильных телефона

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В пятницу, 2 августа, при досмотре трактора, въезжающего на территорию исправительной колонии №5, нашли и изъяли запрещенные предметы. Об этом сообщил
Под обивкой сидения транспортного средства нашли 22 сотовых телефона, 13 зарядных устройств, 23 аккумуляторных батареи и 17 сим-карт.
Предметы предназначались для осужденных.
Проводится проверка.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.