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В Рязанской области утонул мужчина. Об этом рассказала
Во вторник, 30 июля, спасатели достали тело из Оки в Спасске-Рязанском.
«Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в министерстве.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.