В Рязанской области мужчина на «шестерке» насмерть сбил инвалида

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Фото: Ru.wikipedia.org
В воскресенье, 4 августа, в Ухолове 49-летний мужчина на «шестерке» сбил мужчину и женщину. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Пострадавшие двигались по проезжей части в попутном с автомобилем направлении. В ДТП пострадала 47-летняя женщина, с травмами ее доставили в больницу. На месте аварии погиб 53-летний мужчина. Как отметил источник, мужчина был инвалидом 1 группы.
По факту ДТП проводится проверка.
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