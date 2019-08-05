В Рязанской области ищут волонтеров в интернаты для престарелых

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С 12 августа в Рязанской области начнут работу летние лагеря на базе домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в отряды требуются волонтеры. Об этом пишут ИД «
Волонтеры требуются в Михайловский интернат с 12 по 19 августа, в Шиловский интернат с 12 по 18 августа, в Скопинский интернат с 19 по 25 августа, в Елатомский интернат с 19 по 25 августа.
Питание, проживание и транспорт из Рязани до лагеря оплачивают организаторы.
Желающие могут обратиться по адресу: Рязань, улица Грибоедова, дом №58 с 9 до 18:00 по будням. Телефон: 77-17-18 (добавочный номер 4).
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