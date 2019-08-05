В рязанском кардиодиспансере появился аппарат УЗИ за девять миллионов

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Фото: Pixabay.com
В рязанском кардиодиспансере появился аппарат УЗИ за 9,6 миллионов. Об этом сообщил
С помощью аппарата можно проводить ультразвуковое исследование с использованием стресс-эхокардиографии. Цель такого обследования — оценить работу сердца в спокойном состоянии и на фоне нагрузки, выявить скрытые нарушения кровообращения в коронарных артериях.
По словам завотделением функциональной и ультразвуковой диагностики Галины Ивановой, ранее подобные исследования не проводились.
«Сразу после проведения стресс-теста будет оцениваться и сопоставляться с исходными данными сократимость стенок сердца. Сопоставление изображений до и после нагрузки поможет выявлять ишемическую болезнь сердца на более ранних стадиях», — сказала Иванова.
Обследование смогут проходить жители Рязани и области. УЗИ сердца на новом аппарате уже прошли десять пациентов.
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