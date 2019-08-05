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17:03, 5 августа 2019 126
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В рязанском кардиодиспансере появился аппарат УЗИ за девять миллионов

В рязанском кардиодиспансере появился аппарат УЗИ за девять миллионов

Фото: Pixabay.com

В рязанском кардиодиспансере появился аппарат УЗИ за 9,6 миллионов. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

С помощью аппарата можно проводить ультразвуковое исследование с использованием стресс-эхокардиографии. Цель такого обследования — оценить работу сердца в спокойном состоянии и на фоне нагрузки, выявить скрытые нарушения кровообращения в коронарных артериях.

По словам завотделением функциональной и ультразвуковой диагностики Галины Ивановой, ранее подобные исследования не проводились.

«Сразу после проведения стресс-теста будет оцениваться и сопоставляться с исходными данными сократимость стенок сердца. Сопоставление изображений до и после нагрузки поможет выявлять ишемическую болезнь сердца на более ранних стадиях», — сказала Иванова.

Обследование смогут проходить жители Рязани и области. УЗИ сердца на новом аппарате уже прошли десять пациентов.


© RZN.info

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