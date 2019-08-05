В Рязани столкнулись «Грейт Уолл» и «Хендэ», пострадали школьник и пенсионерка

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Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 3 августа, около 19 часов в Рязани столкнулись Great Wall и Hyundai. Об этом сообщила
В ДТП пострадали пассажиры Great Wall: 9-летний ребенок и пенсионерка.
По факту аварии проводится проверка.
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