В поселке и деревне Рязанского района на два дня отключат газ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В поселке Александрово и деревне Зеленево Рязанского района на два дня отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Отмечается, что ранее ремонт на объектах газораспределения планировали провести 4-5 июня. Однако теперь они пройдут с 8:00 20 августа до 17:00 22 августа.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский пчеловод рассказал, почему погибли пчелы в регионе
|
cледующая новость →Рязанский суд перенес рассмотрение дела о скандальном самострое на Московском шоссе
После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.