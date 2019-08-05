В Красноярском крае нашли пожарного, пропавшего при тушении леса

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Пожарного, пропавшего при тушении в Красноярском крае, нашли живым в соседнем селении. Об этом передает
Огнеборец пропал при тушении Байкитского лесничества в Эвенкийском районе Красноярского края.
Как отметил собеседник агентства, пожарный не сообщил о своем местонахождении.
По данным Лесопожарного центра, в Красноярском крае бушуют 97 природных пожаров на площади более 780 тысяч гектаров. В регионе действует режим ЧС.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.