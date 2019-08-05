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12:38, 5 августа 2019 101
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В Касимове нашли трех школьниц, обокравших магазин

В Касимове нашли трех школьниц, обокравших магазин

В Касимове нашли трех подростков, которые обокрали магазин «Ценошок». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что две школьницы в возрасте 14 лет и их 13-летняя знакомая вынесли из торгового зала джинсы и футболку. Полицейские опросили сотрудников и посмотрели записи с камер.

Личности нарушительниц установили. В настоящее время решается вопрос о постановке их семей на учет, а также о возбуждении в отношении родителей дел по части 1 статьи 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).


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