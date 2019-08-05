В Касимове автомобиль снес столб. Фото

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Вечером в воскресенье, 4 августа, в Касимове легковой автомобиль врезался в столб. Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
По информации очевидца, авария произошла на улице Татарской.
Машина получила сильные механические повреждения. Информации о пострадавших нет.
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