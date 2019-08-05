В Калуге около пешеходного перехода сбили мужчину

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В Турынино сбили мужчину. Фотографию с места происшествия опубликовала группа «ВКонтакте» «
Снимки опубликованы около 16:00 в понедельник, 5 августа. Как видно на кадрах, ДТП произошло около пешеходного перехода.
Официальной информации о причинах ДТП и тяжести травм пешехода пока нет.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.