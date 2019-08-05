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В центре Калуги сбили 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил интернет-портал «
ДТП произошло в понедельник, 5 августа, на улице Максима Горького около 13:00.
Водитель «ВАЗ-2115» сбил пешехода. Пожилая женщина пострадала. Ей оказали помощь на месте происшествия.
Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.
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