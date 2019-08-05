Сорокина поручила управлению благоустройства следить за ремонтом рязанских дворов

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Фото: Администрация Рязани
В воскресенье, 4 августа, и.о. главы горадминистрации Елена Сорокина вместе с руководителями структурных подразделений посетили ремонтируемые дворы и территории, где проходит программа «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». Об этом сообщил
Участники объезда посетили ряд дворов на улицах Комбайновой, Новоселов, Касимовском шоссе, Быстрецкой.
На улице Комбайновой отметили неудовлетворительную работу подрядчика.
Местные жители недовольны затягиванием сроков ремонта. Елена Сорокина поручила управлению благоустройства следить за работами.
Помимо этого, участники объезда оценили первый этап благоустройства проекта «Счастливое детство» на улице Забайкальская у дома №21, где асфальтируют дорогу, благоустраивают тропиночную сеть, устанавливают детское и игровое оборудование, сцену, ограждение.
Также участники выездного совещания посетили поселок Элеватор, чтобы оценить промежуточные результаты реализации проекта «Островок детства». Там на месте старой детской площадки появится новая зона отдыха.
Сорокина поручила обрезать около детской площадки аварийные и старые деревья между домами №2и №9.
Также на и.о. главы администрации осмотрела территорию около дома №4 на улице Березовой. Там установят детское игровое оборудование, урны и лавки. Подрядчик до сих пор не приступил к работам.
Помимо этого участники объезда побывали на территории улицы Голенчинской, где обустраивается проект местной инициативы «Обелиск. Мемориальный культурно-оздоровительный комплекс. Продолжение». На заброшенной территории обустраиваются плиточные дорожки, парковки, строится спортплощадка и место под будущий обелиск.
Сорокина обратила внимание на то, что проект является примером комплексного благоустройства частного сектора, а его реализация стала возможной благодаря ответственному отношению местных жителей.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.