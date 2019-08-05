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Следователи возбудили дело после погони за пьяным водителем в Рыбновском районе. Об этом сообщила
Инцидент
В полиции уточнили, что задержанный был лишен «прав».
Расследование уголовного дела продолжается.
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