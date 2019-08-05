Рязанский пчеловод рассказал, почему погибли пчелы в регионе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский пчеловод Юрий Кучаев рассказал RZN.info, почему погибли пчелы в регионе.
По его словам, в Чучковском районе, где и живет пасечник, нет проблем с гибелью пчел, так как их разводят в «глухом месте» с хорошей экологией, «без сельского хозяйства».
«Виной гибели является обработка пестицидами и инсектицидами полей. В первую очередь, рапсом. Это техническая культура без „лошадиной дозы“ ядохимикатов не вырастет — насекомые съедят. В нашем районе его пока не выращивают, поэтому нас это не коснулось. Но, если смотреть на перспективу, нас эта проблема тоже волнует, ведь агрохолдинги могут подобраться и в Чучковский район», — рассказал он, подчеркнув, что в июле посещал круглый стол ОНФ, где специалисты
На встрече коллеги Кучаева заявили, что фермеров, которые не оповестили пасечников об обработке ядом накажут на сумму в пределах десяти тысяч рублей.
Специалист отметил, что из-за нарушений некоторые пчеловоды полностью потеряли целые пасеки.
«Одна пчелосемья стоит шесть тысяч рублей, не говоря уже об упущенной прибыли. Поэтому меры вряд ли будут иметь эффект», — отметил собеседник.
Кучаев утверждает, что предупреждения тоже не помогут, так как из-за опрыскивания полей химикатами придется закрывать насекомых в ульях, минимум, на неделю, пока не сойдет отрава с цветов, из-чего, опять же, пострадают пчелы.
«Решение одно — отказаться от опасных ядов, от которых и у людей в округе голова болит, либо вообще не сажать те растения, которые требуют ядовитой обработки», — объяснил Кучаев.
Ранее Минсельхоз
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сасове появится сквер с именными деревьями
|
cледующая новость →В поселке и деревне Рязанского района на два дня отключат газ
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.