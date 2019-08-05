Рязанский пчеловод рассказал, почему погибли пчелы в регионе

Рязанский пчеловод Юрий Кучаев рассказал RZN.info, почему погибли пчелы в регионе.

По его словам, в Чучковском районе, где и живет пасечник, нет проблем с гибелью пчел, так как их разводят в «глухом месте» с хорошей экологией, «без сельского хозяйства».

«Виной гибели является обработка пестицидами и инсектицидами полей. В первую очередь, рапсом. Это техническая культура без „лошадиной дозы“ ядохимикатов не вырастет — насекомые съедят. В нашем районе его пока не выращивают, поэтому нас это не коснулось. Но, если смотреть на перспективу, нас эта проблема тоже волнует, ведь агрохолдинги могут подобраться и в Чучковский район», — рассказал он, подчеркнув, что в июле посещал круглый стол ОНФ, где специалисты встречались с пострадавшими пчеловодами.

На встрече коллеги Кучаева заявили, что фермеров, которые не оповестили пасечников об обработке ядом накажут на сумму в пределах десяти тысяч рублей.

Специалист отметил, что из-за нарушений некоторые пчеловоды полностью потеряли целые пасеки.

«Одна пчелосемья стоит шесть тысяч рублей, не говоря уже об упущенной прибыли. Поэтому меры вряд ли будут иметь эффект», — отметил собеседник.

Кучаев утверждает, что предупреждения тоже не помогут, так как из-за опрыскивания полей химикатами придется закрывать насекомых в ульях, минимум, на неделю, пока не сойдет отрава с цветов, из-чего, опять же, пострадают пчелы.

«Решение одно — отказаться от опасных ядов, от которых и у людей в округе голова болит, либо вообще не сажать те растения, которые требуют ядовитой обработки», — объяснил Кучаев.