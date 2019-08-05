Рязанец собрал банду для ограбления дач

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Рязанец собрал банду, чтобы грабить дачи. Группировку он организовал в 2017 году, сообщил
Соучастниками мужчины стали двое его друзей. От их действий пострадали 19 человек из Рязани и области.
Злоумышленников задержали, они полностью признали свою вину и частично возместили ущерб.
Подсудимых приговорили к заключению от четырех до четырех с половиной лет в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.