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19:38, 5 августа 2019 60
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Рязанец показал, как убил собутыльника в Солотче. Видео

Рязанец показал, как убил собутыльника в Солотче. Видео

Телеканал «Город» опубликовал видео следственного эксперимента с убийцей мужчины в Солотче.

Напомним, во вторник, 30 июля, тело мужчины обнаружили с тремя колото-резанными ранами в области грудной клетки.

По данным следствия, вечером в понедельник, 29 июля, погибший распивал спиртные напитки со знакомым в вагончике в зоне отдыха «Экологическая тропа здоровья» в Солотче. Между ними возникла ссора, во время которой собутыльник несколько раз ударил ножом погибшего.

Подозреваемый выбросил нож и скрылся. 56-летний мужчина скончался от ран на месте происшествия.

Позже его арестовали.


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