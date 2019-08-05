Рязанец показал, как убил собутыльника в Солотче. Видео

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Напомним, во вторник, 30 июля, тело мужчины
По данным следствия, вечером в понедельник, 29 июля, погибший распивал спиртные напитки со знакомым в вагончике в зоне отдыха «Экологическая тропа здоровья» в Солотче. Между ними возникла ссора, во время которой собутыльник несколько раз ударил ножом погибшего.
Подозреваемый выбросил нож и скрылся. 56-летний мужчина скончался от ран на месте происшествия.
Позже его
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