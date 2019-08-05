Рязанцев предупредили о ливнях

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В понедельник, 5 августа, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток на территории области ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду и кратковременные ливни.
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