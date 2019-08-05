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17:03, 5 августа 2019 126

«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в Сочи

«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в Сочи

Завершились всероссийские соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», которые проводились среди студентов 1-4 курсов российских вузов. Их участниками стал 2 381 студент из 269 городов России.

Из 415 человек, решивших хотя бы одну задачу, до финала дошли 60. По окончании онлайн-соревнования студенты, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами «Ростелеком-Солар». По его итогам определили 40 призеров, которые поедут осенью в Образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучающую программу по кибербезопасности*.

Соревнование по информационной безопасности длилось ровно сутки, в течение которых студенты решали задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Ключевой темой заданий стала защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Как отметили члены жюри, большой интерес у студентов вызвали задачи по цифровой форензике и безопасности веб-приложений. Самыми сложными оказались задачи по исследованию безопасности АСУ ТП. По правилам соревнования, чем больше человек решали задание, тем сильнее снижалась его стоимость. Максимальное количество набранных баллов составило 5896, минимальное — 282.

Большое количество регистраций подали участники из высших учебных заведений Краснодарского и Пермского края, Омской, Саратовской, Свердловской и Томской областей.

Победителями стали студенты МИФИ, Высшей школы экономики, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, МИРЭА, Университета ИТМО, МГТУ имени Баумана, МЭИ и Краснодарского высшего военного училища.

В число победителей соревнования вошли две девушки, 15 студентов, включенных в «Ресурс об одаренных детях», один студент имеет статус получателя гранта президента России.

Студенты отметили высокий уровень сложности задач, а также рассказали, что участие в соревновании «Ростелекома» дает им возможность понять уровень подготовки, увидеть новые точки приложения сил и попасть на новые образовательные программы, которые проводят ведущие компании отрасли.

Тематическая программа по информационной безопасности, которая пройдет в «Сириусе», будет включать теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения кибербезопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики.

Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

Список победителей соревнования и участников программы в Образовательном центре «Сириус» опубликован на сайте.

* Оплата проезда, пребывания и питания участников образовательной программы осуществляется за счет средств Образовательного фонда «Талант и успех».


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