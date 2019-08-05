«Россети Центр» ввела в эксплуатацию первую в мире опору ЛЭП в виде герба города

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Компания «Россети Центр» ввела в эксплуатацию уникальный электросетевой объект — опору ЛЭП, стилизованную в виде герба города Белгорода. Торжественная церемония открытия состоялась 5 августа.
«Инновационный энергообъект стал значимым подарком белгородцам ко Дню города и современным украшением недавно реконструированной городской набережной», — рассказали в пресс-службе компании.
Глава региона Евгений Савченко поблагодарил энергетиков за подаренный городу символ. «Это не просто опора, а самый настоящий арт-объект, который стал прекрасным подарком Белгороду. Уверен, символ в виде парящего орла и льва будет вдохновлять нас на новые достижения», — сказал он.
По словам представителей компании, проект реализовали в рамках соглашения с правительством Белгородской области о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса региона.
«Для „Россети Центр“ это первый подобный опыт. Сетевой объект позволит повысить не только надежность электроснабжения, но и туристическую привлекательность региона», — говорится в сообщении.
Гендиректор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подчеркнул: «Белгород — научный, экономический и культурный центр Центрально-Черноземного района. Красивейший город со славной историей. Надеемся, что этот, по сути, архитектурный объект, станет достойным подарком ко дню его рождения. Сделает Белгород еще красивее, светлее, комфортнее и привлекательнее».
Модернизированную опора ЛЭП установили на искусственном полуострове в русле реки Везелки. Ее высота — 26 метров, ширина — 15 метров, толщина — 2 метра. Общий вес — 25 тонн.
«Объект спроектирован с учетом ветровых, снеговых и других видов нагрузок. Поверхность опоры покрыта специальной краской в цветах герба. Фигура льва на гербе двусторонняя, поэтому будет хорошо просматриваться с любого направления, а в ночное время — подсвечиваться», — добавили в пресс-службе.
По словам представителей компании, во время церемонии открытия опоры зарегистрировали новый мировой и российский рекорд — «Первая в мире опора ЛЭП в виде геральдического символа города». Сертификат рекордсмена Игорю Маковскому вручил специально прибывший в Белгород гендиректор международного агентства регистрации рекордов ИНТЕРРЕКОРД Влад Копылов.
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