Пожар под Рязанью охватил три дома

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Пожар, который произошел 4 августа под Рязанью, охватил три дома. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании на улице Садовой в деревне Перекаль поступил в 16:49. На вызов выехали 14 расчетов и 36 сотрудников МЧС.
Огонь повредил кровлю одного здания, уничтожил крышу и повредил помещение второго, а также перекинулся на гараж около третьего. Общая площадь пожара составила 150 кв м.
Ликвидировали возгорание в 17:52. Никто из людей не пострадал.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.