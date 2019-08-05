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16:05, 5 августа 2019 306
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Полиция рассказала, сколько человек поучаствовало в Дне города в Рязани

Полиция рассказала, сколько человек поучаствовало в Дне города в Рязани

Фото: УМВД по Рязанской области

День города в Рязани, который праздновали 2 и 3 августа, прошел без нарушений общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Всего в мероприятиях поучаствовали 15 тысяч человек.

На празднике работали 216 сотрудников органов внутренних дел, 65 сотрудников Росгвардии и 16 народных дружинников.

Напомним, отмечать День города рязанцы начали еще в пятницу — традиционно на улице Почтовой прошел девятый фестиваль «Подбелка», учредителем и организатором которого является RZN.info. Гран-при «Подбелки-2019» получила группа Esenin Street.

В субботу, 3 августа, рязанцы продолжили отмечать День города с «большой зарядки». На Лыбедском бульваре развернулась выставка ретро-автомобилей, в Торговом городке горожане продегустировали медовуху.

Праздник завершился выступлением Mband и пятиминутным салютом.


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