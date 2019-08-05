Полиция рассказала, сколько человек поучаствовало в Дне города в Рязани

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Фото: УМВД по Рязанской области
День города в Рязани, который праздновали 2 и 3 августа, прошел без нарушений общественного порядка. Об этом сообщила
Всего в мероприятиях поучаствовали 15 тысяч человек.
На празднике работали 216 сотрудников органов внутренних дел, 65 сотрудников Росгвардии и 16 народных дружинников.
Напомним, отмечать День города рязанцы начали еще в пятницу — традиционно на улице Почтовой прошел девятый фестиваль «
В субботу, 3 августа, рязанцы
Праздник
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