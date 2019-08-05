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Полицейские утихомирили шумную компанию рязанцев, распивавших спиртное на улице Затинной. Четверых нарушителей доставили в отдел для разбирательства. Об этом сообщила
В понедельник, 5 августа, около часа ночи в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе дома собралось несколько молодых людей, «которые шумят и нецензурно выражаются».
Прибывшие полицейские сделали компании, состоящей из десяти человек, замечания и потребовали прекратить шуметь и распивать спиртное. Нарушители не отреагировали.
Вскоре на место дополнительно прибыли несколько нарядов полиции. Четверых мужчин, которые вели себя агрессивно, задержали. Двое нарушителей — жители Рязани 23 и 24 лет оказали сопротивление.
На двух других мужчин 22 и 26 лет составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Им грозит арест до 15 суток.
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