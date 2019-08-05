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19:15, 5 августа 2019 191
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Полицейские утихомирили шумную компанию рязанцев, распивавших спиртное на улице Затинной

Полицейские утихомирили шумную компанию рязанцев, распивавших спиртное на улице Затинной

Полицейские утихомирили шумную компанию рязанцев, распивавших спиртное на улице Затинной. Четверых нарушителей доставили в отдел для разбирательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 5 августа, около часа ночи в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе дома собралось несколько молодых людей, «которые шумят и нецензурно выражаются».

Прибывшие полицейские сделали компании, состоящей из десяти человек, замечания и потребовали прекратить шуметь и распивать спиртное. Нарушители не отреагировали.

Вскоре на место дополнительно прибыли несколько нарядов полиции. Четверых мужчин, которые вели себя агрессивно, задержали. Двое нарушителей — жители Рязани 23 и 24 лет оказали сопротивление.

На двух других мужчин 22 и 26 лет составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Им грозит арест до 15 суток.


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