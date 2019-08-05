RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пьяный житель Калужской области угнал иномарку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники уголовного розыска вскоре установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения. Похищенное транспортное средство оперативники обнаружили в лесу.
Он дернул ручку водительской двери, транспортное средство оказалось незапертым, затем замкнул провода и уехал.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУлицу Свободы перекроют до конца месяца
|
cледующая новость →Под Касимовом сбили мотоциклиста. Фото
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.