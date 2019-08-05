Пьяный рязанец на «четырнадцатой» сбил двух подростков на мопедах

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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанец на ВАЗ-2114 сбил двух подростков на мопедах. Об этом сообщила
В субботу, 3 августа, примерно в 23:00, в Шацком районе на 19-ом километре трассы Шацк-Сасово-Касимов 20-летний местный житель столкнулся с двумя мопедами, которыми управляли 15-летний и 17-летний подростки.
В результате аварии двум несовершеннолетним понадобилась медпомощь.
Полицейские выяснили, что водитель не имел «прав» и был пьян.
«По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются», — уточнили стражи порядка.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.