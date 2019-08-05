Насильника из Калуги нашли мертвым в Санкт-Петербурге

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Участник группового изнасилования, пропавший в конце июля, найден мертвым в Красногвардейском районе Северной столицы. Об этом сообщил интернет-портал «
48-летнего уроженца Калужской области опознала 46-летняя сожительница из Петербурга.
Мужчина находился в розыске с 1997 года по обвинению в групповом изнасиловании.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанском районе «Калина» сбила десятилетнюю велосипедистку
|
cледующая новость →В Красноярском крае нашли пожарного, пропавшего при тушении леса
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.