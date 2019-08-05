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На время фестиваля «Песни над Цной» в Тамбове перекроют улицу в центре города. Об этом сообщил
Запретят движение транспорта по улице Сергея Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной. Это произойдет 10 августа с 15:00 до окончания мероприятия.
Муниципальному бюджетному учреждению «Спецдорсервис» поручено разработать схему установки временных дорожных знаков на время проведения мероприятия.
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