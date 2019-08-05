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На Первомайском проспекте поменяли 14 фонарей. Электромонтажные работы провели на участке от перекрестка с улицей Дзержинского до остановки «Гостиница Первомайская».
Подрядчиком выступило ООО «Интеллектуальные системы». Как рассказал руководитель компании Владислав Желтов, светильники — подарок Рязани ко Дню города. При этом потребляемую мощность оборудования снизили: вместо фонарей, потребляющих 200 Вт, мощность новых светильников 180 Вт.
По словам Владислава Желтова, качество освещения стало гораздо лучше. Рязанцы могут проверить это, проехав по Первомайскому проспекту или посмотрев видео с камер уличного наблюдения.
От городской администрации реакции на появление новых светильников пока не было.
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