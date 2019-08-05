Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета

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Ночь на понедельник, 5 августа, в столице стала самой холодной с начала лета. Об этом передает
Ночная температура опустилась до +6,7 градуса.
По словам специалиста, на востоке Московской области зафиксировали температуру +1,9 градуса.
Напомним, воскресенье, 4 августа,
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.