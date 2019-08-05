Липецкую область ждет очередное похолодание. Прогноз погоды

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Липецкую область ждет очередное похолодание. Об этом сообщил
Во вторник, 6 августа, по данным Росгидрометцентра ожидается переменная облачность. Местами небольшие дожди.
Ветер западный, с порывами до 16 метров в секунду.
Температура ночью 5 — 10 градусов, днем 17 — 22 градусов. Давление — 737 миллиметров ртутного столба.
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