Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:52, 5 августа 2019 238
 0    0

Калужский Роспотребнадзор нашел нарушения у 29 поставщиков школьного питания

Калужский Роспотребнадзор нашел нарушения у 29 поставщиков школьного питания

Калужский Роспотребнадзор нашел нарушения у 29 поставщиков школьного питания. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Всего провели 95 проверок, в результате которых возбудили 95 административных дел. Надзорный орган провел тесты продукции 48 поставщиков.

По итогам ревизий выписаны штрафы на сумму 285 тысяч рублей.

Все выданные предписания об устранении нарушений уже исполнены.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 959
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 051
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 14 803
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 498
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего
22:09, 25 июля 2019 13 441
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум