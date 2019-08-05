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Калужский Роспотребнадзор нашел нарушения у 29 поставщиков школьного питания. Об этом сообщила пресс-служба органа.
Всего провели 95 проверок, в результате которых возбудили 95 административных дел. Надзорный орган провел тесты продукции 48 поставщиков.
По итогам ревизий выписаны штрафы на сумму 285 тысяч рублей.
Все выданные предписания об устранении нарушений уже исполнены.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.