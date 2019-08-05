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Два участника аварии на трассе Липецк-Елец находятся в коме. Об этом сообщил интернет-портал «
По официальным данным, 53-летний водитель автомобиля Mercedes врезался в Mazda, за рулем которой сидела 24-летняя девушка. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.
Пострадавших пришлось доставать из автомобилей с помощью гидравлических инструментов.
На месте аварии погибла 48-летняя пассажирка Mercedes. Водителя немецкой иномарки и двух пассажиров 19 и 23 лет с тяжелыми черепно-мозговыми травмами госпитализировали. Травму головы получила и водитель Mazda.
По некоторым данным, двое пострадавших находятся в реанимации в критическом состоянии.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.