Дожди и ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на вторник

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Во вторник, 6 августа, в Рязанской области ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов; днем +14, +19 градусов.
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