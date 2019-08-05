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14:18, 5 августа 2019 246
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Дожди и ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на вторник

Дожди и ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на вторник

Во вторник, 6 августа, в Рязанской области ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов; днем +14, +19 градусов.


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