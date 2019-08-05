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Председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил с 88-летием жительницу Шиловского района Антонину Михайловну. Фото он опубликовал в
Ее жизнь — пример любви к своей стране, региону, родному селу! В 1949 году Антонина Михайловна начала работать дояркой. Уже через 4 года ей было присвоено звание Героя Социалистического труда и вручен орден Ленина", — написал Фомин.
Он добавил, что женщина не раз избиралась депутатом Шиловского районного совета и Рязанского областного совета.
Вместе с мужем она вырастила двух детей. Сейчас пенсионерка живет в селе Санское Шиловского района.
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Поздравил с 88-летием свою землячку Лыкову Антонину Михайловну. ⠀ Ее жизнь - пример любви к своей стране, региону, родному селу! В 1949 году Антонина Михайловна начала работать дояркой. Уже через 4 года ей было присвоено звание Героя Социалистического труда и вручен орден Ленина. ⠀ Антонина Михайловна всегда была в центре общественной жизни, не раз была избирана депутатом Шиловского районного Совета и депутатом Рязанского областного Совета. Вместе с мужем Лыковым Иваном Сергеевичем вырастили двух детей. В настоящее время эта удивительная женщина проживает в селе Санское Шиловского района. ⠀ Антонине Михайловне - крепкого здоровья и всех благ!
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