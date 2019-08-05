Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:54, 5 августа 2019 534
 0    0

Аркадий Фомин поздравил с 88-летием жительницу Шиловского района

Аркадий Фомин поздравил с 88-летием жительницу Шиловского района

Председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил с 88-летием жительницу Шиловского района Антонину Михайловну. Фото он опубликовал в Instargram.

Ее жизнь — пример любви к своей стране, региону, родному селу! В 1949 году Антонина Михайловна начала работать дояркой. Уже через 4 года ей было присвоено звание Героя Социалистического труда и вручен орден Ленина", — написал Фомин.

Он добавил, что женщина не раз избиралась депутатом Шиловского районного совета и Рязанского областного совета.

Вместе с мужем она вырастила двух детей. Сейчас пенсионерка живет в селе Санское Шиловского района.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Поздравил с 88-летием свою землячку Лыкову Антонину Михайловну. ⠀ Ее жизнь - пример любви к своей стране, региону, родному селу! В 1949 году Антонина Михайловна начала работать дояркой. Уже через 4 года ей было присвоено звание Героя Социалистического труда и вручен орден Ленина. ⠀ Антонина Михайловна всегда была в центре общественной жизни, не раз была избирана депутатом Шиловского районного Совета и депутатом Рязанского областного Совета. Вместе с мужем Лыковым Иваном Сергеевичем вырастили двух детей. В настоящее время эта удивительная женщина проживает в селе Санское Шиловского района. ⠀ Антонине Михайловне - крепкого здоровья и всех благ!

Публикация от Аркадий Фомин (@fomin_arkadiy)

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 979
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 087
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 14 863
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 536
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего
22:09, 25 июля 2019 13 456
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум